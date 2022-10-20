Сибирского третьеклассника обвиняют в избиении учителя

В полицию обратилась директор школы № 72 Октябрьского района с заявлением на ученика третьего класса.
Она сообщила, что 9-летний мальчик набросился на одноклассника, а после — на преподавателя, который сделал ему замечание.
Он прищемил дверью учительнице руку, затем пнул в живот и по ногам. Сейчас педагог на больничном.
Родители учеников неоднократно жаловались, что школьник нарушает дисциплину, срывает уроки и обижает одноклассников.
В настоящее время сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних по данному факту проводят проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства конфликта.