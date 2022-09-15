18 сентября
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Происшествия

Сибирячка из мести обвинила возлюбленного в краже, которую он не совершал

Жительницу Красноярска обвиняют в ложном сообщении о преступлении. Она обвинила сожителя в краже, которую он не совершал, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

Конфликт, ссора.
Конфликт, ссора.
pixabay.com

34-летняя женщина сообщила полиции, что ее обокрал сожитель. Пострадавшая утверждала, что он якобы угрожал ей физической расправой и забрал телефон. Однако правоохранители не нашли доказательств преступления.

Оказалось, что пара сильно поссорилась накануне. Чтобы проучить обидчика, обвиняемая заявила о преступлении, которого не было.

«В отношении злоумышленницы следователями МУ МВД России «Красноярское» было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления», — подчеркнули в ведомстве.

Подозреваемой грозит до трех лет лишения свободы.

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