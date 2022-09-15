Сибирячка из мести обвинила возлюбленного в краже, которую он не совершал

34-летняя женщина сообщила полиции, что ее обокрал сожитель. Пострадавшая утверждала, что он якобы угрожал ей физической расправой и забрал телефон. Однако правоохранители не нашли доказательств преступления.
Оказалось, что пара сильно поссорилась накануне. Чтобы проучить обидчика, обвиняемая заявила о преступлении, которого не было.
«В отношении злоумышленницы следователями МУ МВД России «Красноярское» было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления», — подчеркнули в ведомстве.
Подозреваемой грозит до трех лет лишения свободы.