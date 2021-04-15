15 апреля 8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Сибирячка не стерпела обиды и жестко наказала мотоциклиста за свое же плохое поведение

В Новокузнецке автоледи догнала и намеренно сбила мотоциклиста с пассажиром, ударившего рукой по ее машине после произошедшего между ними конфликта, пишет «Город Nовостей».

ДТП с мотоциклом. Новокузнецк.
ДТП с мотоциклом. Новокузнецк.
кадр из видео.

Автор видео рассказал, что мотоциклист догнал автомобиль и ударил по правому зеркалу заднего вида.

«Затем стартует, но далеко уйти ему не удается — водитель настигает его и подрезает так, что двухколесный транспорт падает, а мотоциклист и его пассажир оказываются на асфальте», — отмечает издание.

Судя по кадрам, сразу после падения мотоциклист (он без рюкзака) не смог подняться на ноги. По словам его товарищей, сейчас с трудом ходит — колено сильно ушиб.


За рулем автомобиля находилась женщина, которая, как рассказали в паблике «Инцидент Новокузнецк», два раза подрезала мотоцикл, да так что оба раза мотоциклист с пассажиром чуть не убились.

«Сделал замечание, но не помогло — подрезали еще раз. И только после этого хлопнул по зеркалу, но дамочка еще сильнее разозлилась и внаглую сбила мотоцикл. После чего ее не волновало, что случилось с водителем и пассажиром. Мало того, она считает себя правой. После произошедшего пошли угрозы расправой, слежка до подъезда, заявления в полицию и прочее», — разъяснили в комментариях.

Женщине посоветовали вначале научиться ездить на машине, а уже после садиться за руль, а уж если села — уважать остальных участников движения.

Ранее житель Алтайского края отправил двух человек с мотоцикла на больничную койку — не выбрал безопасную дистанцию.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость