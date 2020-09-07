Житель Алтайского края отправил двух человек с мотоцикла на больничную койку

Авария произошла 5 сентября около 21:10. Мужчина ехал со стороны Акташа в направлении Онгудая, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с мотоциклом Иж Юпитер. Им управлял 29-летний местный житель.
От удара мотоцикл перевернулся, рассказывают в полиции.
Травмы получили два пассажира мотоцикла — жители Онгудайского района 1992 и 1988 года рождения.
Оба водителя были трезвые. Мотоциклист не имеет права управления транспортными средствами, добавили в МВД. На него составили административный протокол.
Днем 6 сентября в Алтайском крае на трассе Барнаул — Бийск произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.