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Происшествия

Житель Алтайского края отправил двух человек с мотоцикла на больничную койку

22-летний житель Алтайского края за рулем Renault Laguna сбил мотоцикл с двумя людьми. ДТП произошло на 708 км Чуйского тракта в в Онгудайском районе Республики Алтай.

ДТП с мотоциклом в Республике Алтай.
ДТП с мотоциклом в Республике Алтай.
04.мвд.рф

Авария произошла 5 сентября около 21:10. Мужчина ехал со стороны Акташа в направлении Онгудая, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с мотоциклом Иж Юпитер. Им управлял 29-летний местный житель.

От удара мотоцикл перевернулся, рассказывают в полиции.

Травмы получили два пассажира мотоцикла — жители Онгудайского района 1992 и 1988 года рождения.

Оба водителя были трезвые. Мотоциклист не имеет права управления транспортными средствами, добавили в МВД. На него составили административный протокол.

Днем 6 сентября в Алтайском крае на трассе Барнаул — Бийск произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.

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