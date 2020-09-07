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Происшествия

В полиции рассказали подробности крупной аварии на трассе Барнаул — Бийск

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства крупного ДТП, произошедшего примерно в 15 часов на Чуйском тракте в Алтайском крае.

Полиция, патрульная машина.
Полиция, патрульная машина.
бийск.22.мвд.рф

Об аварии на 235 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт» в Косихинском районе altapress.ru сообщил вечером 6 сентября. В результате столкновения нескольких автомобилей два из них слетели с трассы.

По предварительным данным ГИБДД, водитель Hyunday Solaris ехал из Бийска в сторону Барнаула и при совершении обгона допустил столкновение с автомобилем Kia, который в свою очередь столкнулся с Mitsubishi Lancer.

Причем «Лансера» в этот момент буксировал автомобиль Volkswagen Touareg. В итоге беспечности одного водителя в ДТП пострадали четыре автомобиля.

Но на этом дело не закончилось. «Через несколько минут на этом же участке дороги водитель автомобиля „Лада Калина“ не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и допустил столкновение с автомобилем Toyota Alfard. В результате произошедшего медицинская помощь никому не потребовалась», — сообщили в краевой ГИБДД.

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