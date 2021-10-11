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Происшествия

Сибирячка нелегально обналичила маткапитал при помощи участка в Алтайском крае

Прокуратура в Томской области обвиняет 42-летнюю женщину в мошенничестве при использовании материнского капитала, сообщает tomsk.ru. Способ нелегально обналичить материнский капитал она нашла в интернете.

Деревня. Недвижимость. Загородный дом.
Деревня. Недвижимость. Загородный дом.
CC0

В 2019 году женщина наткнулась на объявление о возможности получения средств маткапитала в обход установленной процедуры. Связавшись с автором объявления, она занялась оформлением документов.

Сначала она заключила с указанным ей лицом договор купли-продажи земельного участка в Алтайском крае, который даже не осматривала.

Затем оформила кредит якобы для строительства дома на этом участке, а потом на основе представленных в Пенсионный фонд документов получила более 370 тыс. рублей.

Часть из них сибирячка отдала за оказанную помощь, а остальное потратила.

Ранее мужчинам разъяснили, как они могут получить маткапитал в России.

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