Сибирячка, обвинившая мужа в педофилии, «передумала» и требует его освободить

Жительница Новосибирска, которая из ревности обвинила своего мужа в педофилии, а потом «передумала», 28 января вышла на одиночный пикет. Об этом сообщает «КП — Новосибирск».

В прошлом году 39-летняя жительница Новосибирска сообщила в полицию, что ее 33-летний муж Денис домогался родной дочери. Спустя некоторое время женщина «передумала»: она заявила, что оговорила супруга из ревности и желания отомстить, а дочку подговорила дать жуткие показания против родного отца.

Однако следствие и суд решили, что мужчина — насильник и растлитель. В августе 2020 года мужчине дали 14 лет строгого режима.

28 января женщина с плакатом «Требую освободить. Дело сфабриковано» вышла на площадь Ленина в Новосибирске.

Я не знаю, на что надеяться. Ездила к нему на свидания. Он меня простил.

По словам женщины, она не раз говорила в суде, что все выдумала. «Я даже полиграф проходила. Он показал, что я оговорила своего мужа. Никто это во внимание не принял», — рассказала сибирячка.



В феврале суд будет рассматривать апелляцию по этому делу.

Ранее 53-летнего жителя Рубцовска осудили за сексуальное насилие над мальчиками и девочками в возрасте от 5 до 17 лет. Кроме самих развратных действий, мужчина снимал порнографические фотографии и выкладывал их в сеть.