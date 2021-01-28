Педофил из Рубцовска получил срок за 11 эпизодов насилия над детьми

В 2002 году рубцовчанин начал знакомиться с малолетними детьми, «находящимися в социально-опасном положении в связи с ненадлежащим исполнением родителями обязанностей по воспитанию». Он предлагал им деньги.
До 2010 год мужчина совершал развратные и насильственные действия сексуального характера в отношении детей, снимал интимные фото и выкладывал их в интернет.
Следователям удалось доказать 11 эпизодов противоправных действий насильника, сообщили в региональном СУ СКР.
Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
Ранее в Алтайском крае за попытку изнасилования 11-летней девочки отправили в тюрьму 44-летнего мужчину. Нападение на ребенка произошло в Заринске в начале июля 2007 года.