Педофил из Рубцовска получил срок за 11 эпизодов насилия над детьми

53-летнего жителя Рубцовска осудили за сексуальное насилие над мальчиками и девочками в возрасте от 5 до 17 лет. Кроме самих развратных действий, мужчина снимал порнографические фотографии и выкладывал их в сеть.

В 2002 году рубцовчанин начал знакомиться с малолетними детьми, «находящимися в социально-опасном положении в связи с ненадлежащим исполнением родителями обязанностей по воспитанию». Он предлагал им деньги.

До 2010 год мужчина совершал развратные и насильственные действия сексуального характера в отношении детей, снимал интимные фото и выкладывал их в интернет.

Следователям удалось доказать 11 эпизодов противоправных действий насильника, сообщили в региональном СУ СКР.

Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.

Ранее в Алтайском крае за попытку изнасилования 11-летней девочки отправили в тюрьму 44-летнего мужчину. Нападение на ребенка произошло в Заринске в начале июля 2007 года.