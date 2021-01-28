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Жизнь

Педофил из Рубцовска получил срок за 11 эпизодов насилия над детьми

53-летнего жителя Рубцовска осудили за сексуальное насилие над мальчиками и девочками в возрасте от 5 до 17 лет. Кроме самих развратных действий, мужчина снимал порнографические фотографии и выкладывал их в сеть.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
СС0

В 2002 году рубцовчанин начал знакомиться с малолетними детьми, «находящимися в социально-опасном положении в связи с ненадлежащим исполнением родителями обязанностей по воспитанию». Он предлагал им деньги.

До 2010 год мужчина совершал развратные и насильственные действия сексуального характера в отношении детей, снимал интимные фото и выкладывал их в интернет.

Следователям удалось доказать 11 эпизодов противоправных действий насильника, сообщили в региональном СУ СКР.

Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.

Ранее в Алтайском крае за попытку изнасилования 11-летней девочки отправили в тюрьму 44-летнего мужчину. Нападение на ребенка произошло в Заринске в начале июля 2007 года.

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