Сибирячка получила пособие за несуществующего ребенка

46-летняя жительница Красноярска получила материнский капитал за ребенка, которого нет. Ее и сообщницу признали виновными и назначили от одного до двух лет лишения свободы, сообщают в пресс-службе МВД по Красноярскому краю .

По версии следствия, женщина обратилась в Пенсионный фонд за выплатой материнского капитала. Для этого она получила документ из МФЦ, солгав, что родила ребенка в домашних условиях.

После обвиняемая обналичила более 450 тыс. рублей незаконным путем. Деньгами она распорядилась по собственному усмотрению.

Также следствие установило, что у фигурантки дела была 59-летняя сообщница. Она и предложила женщине получить и обналичить сертификат незаконным способом.

«Рассмотрев материалы дела, суд признал женщин виновными и назначил одной из них наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, другой — в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы условно», — отметили в ведомстве.

Ранее женщина получила маткапитал за несуществующую дочь и купила дом на Алтае.