Сибирячка получила пособие за несуществующего ребенка

По версии следствия, женщина обратилась в Пенсионный фонд за выплатой материнского капитала. Для этого она получила документ из МФЦ, солгав, что родила ребенка в домашних условиях.
После обвиняемая обналичила более 450 тыс. рублей незаконным путем. Деньгами она распорядилась по собственному усмотрению.
Также следствие установило, что у фигурантки дела была 59-летняя сообщница. Она и предложила женщине получить и обналичить сертификат незаконным способом.
«Рассмотрев материалы дела, суд признал женщин виновными и назначил одной из них наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, другой — в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы условно», — отметили в ведомстве.
Ранее женщина получила маткапитал за несуществующую дочь и купила дом на Алтае.