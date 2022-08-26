Женщина получила маткапитал за несуществующую дочь и купила дом на Алтае

В общей сложности жительница Канска получила более 700 тыс. рублей.
Она придумала мошенническую схему для получения выплат, пишет «Интерфакс». В марте 2017-го она предоставила документы, что в январе якобы родила дочь.
Кроме того, подала сведения в МФЦ Красноярска. Таким образом мошенница оформила свидетельство о рождении ребенка. И получила сертификат на материнский капитал на сумму 453 тыс. рублей.
На маткапитал она купила дом в Алтайском крае.
Через три года она оформила документы на получение ежемесячных выплат на ребенка. И получила порядка 260 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее тратить маткапитал на покупку автомобиля предложили разрешить в Госдуме.