26 августа
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Происшествия

Женщина получила маткапитал за несуществующую дочь и купила дом на Алтае

Красноярские полицейские выявили незаконную схему получения маткапитала и пособий за несуществующего ребенка.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

В общей сложности жительница Канска получила более 700 тыс. рублей.

Она придумала мошенническую схему для получения выплат, пишет «Интерфакс». В марте 2017-го она предоставила документы, что в январе якобы родила дочь.

Кроме того, подала сведения в МФЦ Красноярска. Таким образом мошенница оформила свидетельство о рождении ребенка. И получила сертификат на материнский капитал на сумму 453 тыс. рублей.

На маткапитал она купила дом в Алтайском крае.

Через три года она оформила документы на получение ежемесячных выплат на ребенка. И получила порядка 260 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее тратить маткапитал на покупку автомобиля предложили разрешить в Госдуме.

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