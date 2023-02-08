8 февраля
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Происшествия

Сибирячка продала своего ребенка за 850 тыс. рублей

Жительница Новосибирска продала своего новорожденного ребенка за 850 тыс. рублей и оформила преступление как суррогатное материнство. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Младенец в подгузнике.
Младенец в подгузнике.
unsplash.com.

Преступление сибирячка задумала в 2019 году. Она решила стать суррогатной матерью через компанию «Дидилия». Ее искусственно оплодотворили за границей, и в августе 2020 года она родила ребенка в Красноярске.

Затем женщина указала себя в качестве матери в свидетельстве о рождении и оформила доверенность на имя руководителя фирмы и его сообщников на распоряжение ее новорожденным ребенком.

Ребенка забрал директор фирмы, заплатив за него 850 тыс. рублей. Следствие установило, что младенца планировали перепродать третьим лицам.

Младенец в подгузнике.
Младенец в подгузнике.
unsplash.com.

В ходе расследования также установили еще несколько случаев преступного суррогатного материнства. В халатности уличили главврача медцентра, в котором родились дети. Расследование в отношении компании, торгующей детьми, продолжается.

Матери назначали наказание 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее под завалами в сирийском Алеппо 6 февраля родился ребенок.

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