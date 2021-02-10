Жительница Новокузнецка попала под завал снега и провела под ним 10 часов. Об этом сообщает пресс-служба городского управления защиты населения и территории.

Сибирячка провела десять часов под завалом снега и выжила.

В ночь на 9 февраля на пульт диспетчера позвонила женщина и сообщила, что ее взрослая дочь уехала днем на дачу, чтобы убрать снег с крыши и не вернулась. Тогда мать отправилась следом за дочерью на дачу, но обнаружила лишь ее машину.

На место происшествия были направлены спасатели. Они предположили, что женщина находится под мощным покровом снега.

Спецслужбы начали разгребать снежные завалы с помощью лопат и лавинных щупов. Спустя два часа они обнаружили шапку и лестницу.

«Это свидетельствовало, что поиски идут в верном направлении. К этому моменту прибыло подкрепление — дежурный караул ПСЧ-4 пожарно-спасательного отряда № 11… Женщина была обнаружена. После пребывания в 10-часовом снежном плену она… была жива, однако находилась в очень тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Пострадавшую госпитализировали, на данный момент она находится в реанимации.

Напомним, 8 февраля в Алтайском крае четыре человека погибли из-за схода снежной лавины с крыши зернохранилища.