Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 февраля -16°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Сибирячка провела десять часов под завалом снега и выжила

Жительница Новокузнецка попала под завал снега и провела под ним 10 часов. Об этом сообщает пресс-служба городского управления защиты населения и территории.

Сибирячка провела десять часов под завалом снега и выжила.
Сибирячка провела десять часов под завалом снега и выжила.
http://uznt42.ru/

В ночь на 9 февраля на пульт диспетчера позвонила женщина и сообщила, что ее взрослая дочь уехала днем на дачу, чтобы убрать снег с крыши и не вернулась. Тогда мать отправилась следом за дочерью на дачу, но обнаружила лишь ее машину.

На место происшествия были направлены спасатели. Они предположили, что женщина находится под мощным покровом снега.

Спецслужбы начали разгребать снежные завалы с помощью лопат и лавинных щупов. Спустя два часа они обнаружили шапку и лестницу.

«Это свидетельствовало, что поиски идут в верном направлении. К этому моменту прибыло подкрепление — дежурный караул ПСЧ-4 пожарно-спасательного отряда № 11… Женщина была обнаружена. После пребывания в 10-часовом снежном плену она… была жива, однако находилась в очень тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Пострадавшую госпитализировали, на данный момент она находится в реанимации.

Напомним, 8 февраля в Алтайском крае четыре человека погибли из-за схода снежной лавины с крыши зернохранилища.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость