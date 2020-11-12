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Происшествия

Сибирячка умерла на приеме у врача, к которому приехала сама не дождавшись «скорой»

Минздрав Кемеровской области начал служебное расследование по факту смерти пациента на приеме у врача, пишет «Коммерсант».

Скорая помощь.
Скорая помощь.
CC0

Инцидент произошел 10 ноября в районной больнице в Ленинске-Кузнецком. Женщина приехала в медучреждение сама, не дождавшись машины скорой помощи.

По сообщению местных СМИ, сибирячка пыталась вызвать «скорую» на протяжении двух дней.

«Известно, что женщине вызывали скорую два дня, но по каким-то причинам к ней не ехали. Женщине становилось все хуже, родственники приняли решение и привезли сами женщину в медучреждение», — рассказали в паблике «ЧП Ленинск-Кузнецкий 112».

В райбольнице женщину приняли без очереди, поскольку уже находилась в тяжелом состоянии. Однако она скончалась на приеме у терапевта.

«Министерством здравоохранения Кузбасса по данному случаю начато служебное расследование. О его результатах будет сообщено позже. Окончательная причина смерти пациентки будет установлена после проведения всех процедур, в том числе патологоанатомического исследования», — сообщил региональный минздрав.

Ранее в кемеровском минздраве отметили, что 39 градусов у ребенка — не повод вызывать «скорую». В соцсетях посоветовали сбивать температуру мокрой тряпкой.

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