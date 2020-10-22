Минздрав Кемеровской области разъяснил, как необходимо действовать, когда у маленьких детей несколько дней держится высокая температура, сообщает « Сибдепо ».

На очередной пресс-конференции, посвященной борьбе с коронавирусом, кемеровский минздрав прокомментировал случай, когда двухлетнего ребенка с высокой температурой отказалась забрать скорая помощь.

В ведомстве заявили, что возраст ребенка и его температура — не являются решающими факторами при выборе способа его лечения.

«Необходимо в первую очередь вызвать участкового врача, который должен осмотреть ребенка и принять решение», — разъяснила первый замминистра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина.

При этом, уточнила она, решений может быть два — или госпитализировать, или оставить дома на амбулаторном лечении.

Во втором случае родителям фактически предстоит самостоятельно справиться с хворью ребенка. Впрочем, в интернете полно литературы, как можно сбить температуру при помощи медицины традиционной и нетрадиционной.

Градусник , термометр. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Примечательно, что обратиться к педиатру напрямую в поликлинику — не получится, поскольку требуют вызвать «скорую», да и вызов участкового врача — тоже не самый быстрый вариант. Так что якобы замкнутый круг получается.

Как уточняет издание, поводом для оправданий минздрава стала жалоба местной жительницы, опубликованная в паблике «Инцидент Кемерово».

Женщина рассказала, что 18 октября она пыталась вызвать медиков двухлетнему ребенку, у которого с 16 октября температура держалась на уровне 39 градусов.

«На что в „скорой“ сказали: „Лечите жаропонижающими и вообще температуру лечит педиатр, а не скорая помощь“», — написала кемеровчанка.

В комментариях к записи отметили, что ситуация сейчас такая — медики в последнюю очередь едут «на температуру и без коронавируса». Так что отказ вполне объясним.

Семья , ребенок СС0

Также женщине посоветовали воспользоваться «опытом предков». Ведь родители наших родителей умели сбивать температуру разными травками и примочками.

«Помню в детстве, когда температура зашкаливала, ее сбивали мокрой тряпочкой с содой», — раскрыли один из «дедовских способов».

Кроме того, воду можно смешать с уксусом — и через 20 минут температура почти как у космонавта.

Стоит отметить, что проблемы со скорой медпощью весьма часто обсуждают в кемеровских пабликах. К примеру, накануне рассказали, как медики отказались везти коронавирусного больного в медучреждение — должен сам добираться, пешком или в автобусе, и там сидеть в очереди вместе с незараженными.

Ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал в большом интервью altapress.ru, что 60% вызовов «скорой» — это люди, которые хотят, чтобы им температуру померили. Советуем прочитать, если интересно, сколько вызовов в сутки приходится на одну бригаду.