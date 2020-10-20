Стало известно, что будут делать алтайские власти с перегрузкой скорой помощи

200 сотрудников скорой помощи ушли на больничный, а барнаульская станция принимает по 2,5 тыс. вызовов в сутки. Время ожидания врачей увеличилось в разы. Краевые власти рассказали, как пытаются справиться с коллапсом.

Каждые сутки работает в среднем 66 бригад вместо 74, рассказал губернатору Алтайского края Виктору Томенко главврач станции скорой медицинской помощи Андрей Посекунов. Ситуация будет улучшаться по мере выхода на работу выздоровевших сотрудников, уверен он.

Часть пациентов, которым не требуется экстренная или неотложная помощь, диспетчеры перенаправляют в поликлиники по месту жительства. Реально врачи могут обслужить 1300−1400 вызовов в сутки, но поступает по две с половиной тысячи.

«У нас такого никогда не было. Мы не можем отказать в приеме вызова, если люди настаивают. Мы все вызовы принимаем. А люди от нашей помощи не отказываются, даже если они посетили поликлинику, все равно говорят: приезжайте, смотрите. То есть все должны посмотреть — и поликлиника, и скорая», — отметила старший врач станции Светлана Еланцева.

Медики считают, что необходимо усилить работу с пациентами на уровне амбулаторно-поликлинического звена, довести до сведения людей, что по телефону кол-центра в поликлинике они могут обратиться за медицинской консультацией или узнать время прихода доктора на дом. Это облегчит работу дежурных врачей.

Краевые власти продолжают готовить «дополнительные решения как в сфере профилактики распространения коронавирусной инфекции, так и по организации оказания медицинской помощи заболевшим», сообщают в пресс-центре правительства:

направлены обращения к федеральным органам власти для решения дефицита лекарств в аптеках,

одобрено предложение минздрава об очередном увеличении числа коек в ковидных госпиталях ( число коек превысит 5 тысяч),

число коек превысит 5 тысяч), рассматривается вариант создания дополнительных госпиталей в немедицинских организациях.

Существующие госпитали уже на 90% заполнены пациентами в среднем и тяжелом состоянии.

Нынешняя ситуация — очень непростой этап. «Его здравоохранение Алтайского края не проходило никогда», — резюмировал Томенко.

Ранее губернатор сравнил положение дел с COVID-19 в Алтайском крае с военной обстановкой.