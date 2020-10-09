Стало известно, куда звонить в Алтайском крае, если требуется медпомощь

|Медучреждение
|Телефон
|КГБУЗ «Первая городская поликлиника, Бийск»
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8 (3854) 33-75-00
|КГБУЗ «Детская городская поликлиника № 2, Бийск»
|8 (3854) 34-40-04
8 (3854) 25-50-04
8 (3854) 34-50-30
|КГБУЗ «Центральная городская больница, Бийск»
|8 (3854) 37-53-39
|КГБУЗ «Городская больница № 2, Бийск»
|8 (3854) 43-93-73
8 (3854) 43-93-79
|КГБУЗ «Городская больница № 3, Бийск»
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8 (3854) 36-32-64
|КГБУЗ «Городская больница № 4, Бийск»
|8 (3854) 44-63-77
8−983−453−23−56
8 (3854) 44-63-72
8 (3854) 44-63-76
8 (3854) 31-12-82
8 (3854) 34-56-56
|КГБУЗ «Городская детская больница, Бийск»
|8 (3854) 25-53-33
|КГБУЗ «Городская поликлиника № 12, Барнаул»
|8 (3852) 22-64-51 (амбулатория с. Власиха)
|КГБУЗ «Городская поликлиника № 10, Барнаул»
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Взрослое отделение:
|КГБУЗ «Городская поликлиника № 7, Барнаул»
|8 (3852) 59-00-45
8 (933) 160-90-69
|КГБУЗ «Городская поликлиника № 9, Барнаул»
|8 (3852) 56-00-09
8 (3852) 42-47-46
|КГБУЗ «Городская поликлиника № 3, Барнаул»
|8 (3852) 23-29-00
8 (3852) 23-29-05
|КГБУЗ «Детская городская поликлиника № 9, Барнаул»
|8 (3852) 720−715
8 (3852) 52-00-54
|КГБУЗ «Детская городская поликлиника № 7, Барнаул»
|8 (3852) 43-95-11
|КГБУЗ «Детская городская поликлиника № 5, Барнаул»
|8 (3852) 56-67-78
8 (3852) 56-67-65
8 (3852) 56-94-88
8 (3852) 56-94-89
|КГБУЗ «Детская городская поликлиника № 3, Барнаул»
|8 (3852) 56-68-08
8 (3852) 56-60-59
8 (3852) 56-60-61
8 (3852) 56-60-55
|КГБУЗ «Городская поликлиника № 14, Барнаул»
|Детское отделение:
8 (3852) 47-23-32
8 (3852) 47-20-33
Взрослое отделение:
8 (3852) 42-72-52
8 (3852) 42-72-18
|КГБУЗ «Городская поликлиника № 1, Барнаул»
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8 (3852) 56-71-00
Напомним, 9 октября министр здравоохранения Алтайского края обратился к жителям региона. Дмитрий Попов рассказал, какой видит ситуацию с COVID-19 в регионе и что делают власти, чтобы она стабилизировалась.