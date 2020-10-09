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9 октября
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Здоровье

Стало известно, куда звонить в Алтайском крае, если требуется медпомощь

В Министерстве здравоохранения Алтайского края подготовили список колл-центров, в которые могут обращаться жители региона, которым требуется медицинская помощь или консультация. Altapress.ru публикует все контакты одной таблицей.

Вирус.
Вирус.
unsplash.com
Медучреждение Телефон
КГБУЗ «Первая городская поликлиника, Бийск»

8 (3854) 33-75-00
8 (3854) 33-75-88
КГБУЗ «Детская городская поликлиника № 2, Бийск» 8 (3854) 34-40-04
8 (3854) 25-50-04
8 (3854) 34-50-30
КГБУЗ «Центральная городская больница, Бийск» 8 (3854) 37-53-39
КГБУЗ «Городская больница № 2, Бийск» 8 (3854) 43-93-73
8 (3854) 43-93-79
КГБУЗ «Городская больница № 3, Бийск»

8 (3854) 36-32-64
8 (3854)36−32−54
КГБУЗ «Городская больница № 4, Бийск» 8 (3854) 44-63-77
8−983−453−23−56
8 (3854) 44-63-72
8 (3854) 44-63-76
8 (3854) 31-12-82
8 (3854) 34-56-56
КГБУЗ «Городская детская больница, Бийск» 8 (3854) 25-53-33
8 (3854) 41-91-48 № 1
8 (3854) 33-39-66 № 2
8 (3854) 31-12-83 № 3
8 (3854) 34-56-56 № 4
КГБУЗ «Городская поликлиника № 12, Барнаул» 8 (3852) 22-64-51 (амбулатория с. Власиха)
8 (3852) 22-63-73 (взрослая поликлиника)
8 (3852) 22-64-09 (детская поликлиника)
8 (3852) 22-64-81 (амбулатория п. Новые Зори)
КГБУЗ «Городская поликлиника № 10, Барнаул»

Взрослое отделение:
8 (3852) 40-48-73
8 (958) 516-44-28
Детское отделение:
8 (3852) 40-48-73
8 (3852) 40-46-85
КГБУЗ «Городская поликлиника № 7, Барнаул» 8 (3852) 59-00-45
8 (933) 160-90-69
КГБУЗ «Городская поликлиника № 9, Барнаул» 8 (3852) 56-00-09
8 (3852) 42-47-46
КГБУЗ «Городская поликлиника № 3, Барнаул» 8 (3852) 23-29-00
8 (3852) 23-29-05
КГБУЗ «Детская городская поликлиника № 9, Барнаул» 8 (3852) 720−715
8 (3852) 52-00-54
КГБУЗ «Детская городская поликлиника № 7, Барнаул» 8 (3852) 43-95-11
КГБУЗ «Детская городская поликлиника № 5, Барнаул» 8 (3852) 56-67-78
8 (3852) 56-67-65
8 (3852) 56-94-88
8 (3852) 56-94-89
КГБУЗ «Детская городская поликлиника № 3, Барнаул» 8 (3852) 56-68-08
8 (3852) 56-60-59
8 (3852) 56-60-61
8 (3852) 56-60-55
КГБУЗ «Городская поликлиника № 14, Барнаул» Детское отделение:
8 (3852) 47-23-32
8 (3852) 47-20-33
Взрослое отделение:
8 (3852) 42-72-52
8 (3852) 42-72-18
КГБУЗ «Городская поликлиника № 1, Барнаул»

8 (3852) 56-71-00
8 (3852) 56-75-29

Напомним, 9 октября министр здравоохранения Алтайского края обратился к жителям региона. Дмитрий Попов рассказал, какой видит ситуацию с COVID-19 в регионе и что делают власти, чтобы она стабилизировалась.

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