Сибирячки из села Матково в бешенстве забили до смерти подругу

В Новосибирской области задержали двух женщин, которые в состоянии опьянения до смерти избили подругу, сообщает региональный СК.

Женская драка произошла вечером 9 июля — в одном из домов в селе Матково.

«В ходе распития алкоголя между тремя знакомыми женщинами произошла ссора, в результате которой 28-летняя и 30-летняя подозреваемые нанесли множественные телесные повреждения руками и ногами 35-летней потерпевшей», — рассказали в ведомстве.

Женщина скончалась от многочисленных травм «в области головы и туловища».

Двух подружек оперативно задержали. Каждой грозит до 15 лет лишения свободы за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть».

Ранее житель алтайского села Елбанка залез в дом соседей и украл десять пар мужской обуви, пылесос, лапшерезку и мясорубку.