Сибирячку подозревают в контрабанде древесины на сумму более 20 млн рублей

В незаконном экспорте древесины стоимостью более 20 млн рублей подозревают местную жительницу Канска (Красноярский край), сообщают в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По информации ведомства, директор организации заключила внешнеэкономический контракт с иностранной компанией на поставку древесины.

С декабря 2019 по март 2020 года женщина указала недостоверные сведения о таможенных декларациях на товар, умышленно нарушив предъявленные требования.

Злоумышленнице удалось организовать незаконное перемещение пиломатериалов хвойных пород лиственницы и сосны, общий объем которых составил 2,3 тыс. м3. Таможенная стоимость неуказанной древесины оценивается в более чем 20 млн рублей.

Возбуждено три уголовных дела по ч.1 статьи 226.1 УК РФ («Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами — членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров (ресурсов), в крупном размере».

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде семи лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Ранее в Сибири пресекли попытку вывезти золото на 94 млн рублей в КНР.