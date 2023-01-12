12 января
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Происшествия

В Сибири пресекли попытку вывезти золото на 94 млн рублей в КНР

В прицепе грузового автомобиля сотрудники Читинской таможни и УФСБ по Забайкальскому краю обнаружили 41 слиток из золота весом более 26 кг, сообщает Дальневосточное таможенное управление.

Контрабанду золота на 94 млн рублей пресекли сотрудники Читинской таможни и УФСБ России по Забайкальскому краю
Контрабанду золота на 94 млн рублей пресекли сотрудники Читинской таможни и УФСБ России по Забайкальскому краю
Пресс-служба Дальневосточного таможенного управления

Контрабанду выявили у перевозчика, выезжавшего в Китай через таможенный пост МАПП Забайкальск.

По информации ведомства, согласно экспертизе, стоимость золотых слитков составила более 94 млн рублей.

Организаторов преступления установили и задержали. Ими оказались двое граждан КНР.

Возбудили уголовные дела по ст. 191 («Незаконный оборот драгоценных металлов, совершенный организованной группой или группой лиц по предварительному сговору»), а также ст. 226.1 («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов») УК РФ.

Проводят следственно-оперативные мероприятия по установлению всех организаторов и участников преступления.

Ранее гражданин КНР пытался незаконно провести нефритовые браслеты на 600 тыс. рублей.

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