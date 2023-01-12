В Сибири пресекли попытку вывезти золото на 94 млн рублей в КНР

Контрабанду выявили у перевозчика, выезжавшего в Китай через таможенный пост МАПП Забайкальск.
По информации ведомства, согласно экспертизе, стоимость золотых слитков составила более 94 млн рублей.
Организаторов преступления установили и задержали. Ими оказались двое граждан КНР.
Возбудили уголовные дела по ст. 191 («Незаконный оборот драгоценных металлов, совершенный организованной группой или группой лиц по предварительному сговору»), а также ст. 226.1 («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов») УК РФ.
Проводят следственно-оперативные мероприятия по установлению всех организаторов и участников преступления.
Ранее гражданин КНР пытался незаконно провести нефритовые браслеты на 600 тыс. рублей.
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