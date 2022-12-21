21 декабря
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Жизнь

Гражданин КНР пытался незаконно провести нефритовые браслеты на 600 тыс. рублей

Сотрудники таможенной службы пресекли попытку незаконного провоза 130 нефритовых браслетов в КНР, сообщили в пресс-службе бурятской таможни.

Незадекларированные нефритовые браслеты стоимостью более 600 тыс. рублей
Незадекларированные нефритовые браслеты стоимостью более 600 тыс. рублей
Дальневосточное таможенное управление

Незадекларированные украшения у гражданина Китая обнаружили в аэропорту Байкал в городе Улан-Удэ. В КНР он направлялся через Монголию.

По информации ведомства, согласно предъявленным чекам на покупку товара, их общая стоимость составила 641,7 тыс. рублей.

В багаже иностранца в ходе таможенного контроля, оказалось 13 упаковок общим весом 12 кг. В каждой из них находилось по 10 одинаковых браслетов из цельного нефрита белого цвета.

Незадекларированный товар изъяли. В отношении гражданина КНР возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.2 КоАП РФ.

Ранее стало известно, что контрабандные шубы и кожаные куртки нашли в алтайском магазине.

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