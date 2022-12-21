Гражданин КНР пытался незаконно провести нефритовые браслеты на 600 тыс. рублей

Незадекларированные украшения у гражданина Китая обнаружили в аэропорту Байкал в городе Улан-Удэ. В КНР он направлялся через Монголию.
По информации ведомства, согласно предъявленным чекам на покупку товара, их общая стоимость составила 641,7 тыс. рублей.
В багаже иностранца в ходе таможенного контроля, оказалось 13 упаковок общим весом 12 кг. В каждой из них находилось по 10 одинаковых браслетов из цельного нефрита белого цвета.
Незадекларированный товар изъяли. В отношении гражданина КНР возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.2 КоАП РФ.
Ранее стало известно, что контрабандные шубы и кожаные куртки нашли в алтайском магазине.
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