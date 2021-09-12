Сибиряк бутылкой убил мужчину, попросившего пива у инвалида в коляске

Инцидент произошел ночью 11 сентября во дворе одного из домов.
«К двоим молодым людям подошла компания из троих ранее знакомых им лиц. Во время разговора произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый разбитой бутылкой нанес удар 26-летнему мужчине в область шеи», — рассказали в ведомстве.
Пострадавший скончался в машине скорой помощи. Нападавший скрылся, но вскоре его задержали. Возбудили дело «по признакам убийства».
На кадрах с камеры наблюдения видно, что двое молодых людей сидели во дворе, один из них — на инвалидной коляске.
Как уточняет «ЧП Красноярск» со ссылкой на местных жителей, к отдыхавшим подошла компания и попросила бутылку пива.
После этого началась потасовка. В итоге красноярец разбил бутылку и «розочкой» ударил оппонента в шею (конфликт на 48 секунде видео).
Жители дома отметили, что во дворе часто происходят драки, поскольку рядом в магазине круглосуточно продают алкоголь.
Ранее житель Барнаула получил 4,5 года строгого режима за избиение бутылкой по лицу.