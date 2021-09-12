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Происшествия

Сибиряк бутылкой убил мужчину, попросившего пива у инвалида в коляске

В Красноярске мужчина убил оппонента разбитой бутылкой в ходе выяснения отношений на улице, сообщает региональный СК.

Мужчина бутылкой убил оппонента в Красноярске.
Мужчина бутылкой убил оппонента в Красноярске.
кадр из видео.

Инцидент произошел ночью 11 сентября во дворе одного из домов.

«К двоим молодым людям подошла компания из троих ранее знакомых им лиц. Во время разговора произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый разбитой бутылкой нанес удар 26-летнему мужчине в область шеи», — рассказали в ведомстве.

Пострадавший скончался в машине скорой помощи. Нападавший скрылся, но вскоре его задержали. Возбудили дело «по признакам убийства».


На кадрах с камеры наблюдения видно, что двое молодых людей сидели во дворе, один из них — на инвалидной коляске.

Как уточняет «ЧП Красноярск» со ссылкой на местных жителей, к отдыхавшим подошла компания и попросила бутылку пива.

После этого началась потасовка. В итоге красноярец разбил бутылку и «розочкой» ударил оппонента в шею (конфликт на 48 секунде видео).

Жители дома отметили, что во дворе часто происходят драки, поскольку рядом в магазине круглосуточно продают алкоголь.

Ранее житель Барнаула получил 4,5 года строгого режима за избиение бутылкой по лицу.

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