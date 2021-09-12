Сибиряк бутылкой убил мужчину, попросившего пива у инвалида в коляске

В Красноярске мужчина убил оппонента разбитой бутылкой в ходе выяснения отношений на улице, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел ночью 11 сентября во дворе одного из домов.

«К двоим молодым людям подошла компания из троих ранее знакомых им лиц. Во время разговора произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый разбитой бутылкой нанес удар 26-летнему мужчине в область шеи», — рассказали в ведомстве.

Пострадавший скончался в машине скорой помощи. Нападавший скрылся, но вскоре его задержали. Возбудили дело «по признакам убийства».



На кадрах с камеры наблюдения видно, что двое молодых людей сидели во дворе, один из них — на инвалидной коляске.

Как уточняет «ЧП Красноярск» со ссылкой на местных жителей, к отдыхавшим подошла компания и попросила бутылку пива.

После этого началась потасовка. В итоге красноярец разбил бутылку и «розочкой» ударил оппонента в шею (конфликт на 48 секунде видео).

Жители дома отметили, что во дворе часто происходят драки, поскольку рядом в магазине круглосуточно продают алкоголь.

Ранее житель Барнаула получил 4,5 года строгого режима за избиение бутылкой по лицу.