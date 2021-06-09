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Происшествия

4,5 года тюрьмы строгого режима получил барнаулец за избиение бутылкой по лицу

Житель Барнаула решил внезапно возникший конфликт побоями. Теперь он отправится отбывать реальный срок в колонии.

Осколки.
Осколки.
СС0

Потасовка произошла в январе у здания торгового центра «Хорошие продукты». Мужчина ударил человека стеклянной бутылкой по лицу, затем не менее трех раз пнул по телу.

«После применения указанного насилия виновный потребовал у потерпевшего денежные средства, которые открыто похитил», — указывают в прокуратуре Алтайского края.

Свою вину он признал полностью.

Суд приговорил обвиняемого к лишению свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Также он должен будет выплатить компенсацию морального и имущественного вреда пострадавшему.

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