4,5 года тюрьмы строгого режима получил барнаулец за избиение бутылкой по лицу

Потасовка произошла в январе у здания торгового центра «Хорошие продукты». Мужчина ударил человека стеклянной бутылкой по лицу, затем не менее трех раз пнул по телу.
«После применения указанного насилия виновный потребовал у потерпевшего денежные средства, которые открыто похитил», — указывают в прокуратуре Алтайского края.
Свою вину он признал полностью.
Суд приговорил обвиняемого к лишению свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Также он должен будет выплатить компенсацию морального и имущественного вреда пострадавшему.