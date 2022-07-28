Сибиряк из ревности зарезал молодого соперника

Следственный комитет РФ по Омской области возбудил уголовное дело против 55-летнего мужчины. Его обвиняют в убийстве на почве ревности, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

По версии следствия, вечером 24 июля после смены на ТЭЦ-5 подозреваемый дождался 42-летнего потерпевшего. Мужчина хотел выяснить отношения, поскольку они оба встречались с 61-летней женщиной.

Вскоре между ними вспыхнула ссора, в результате которой злоумышленник нанес молодому сопернику как минимум восемь ударов ножом и скрылся на своем автомобиле.

Правоохранители опросили около 80 человек из числа друзей, знакомых и коллег убитого. По записям с камер видеонаблюдения они определили автомобиль, а вскоре и его владельца.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ему грозит до 15 лет колонии.

Ранее в Сибири мужчина случайно убил жену стаканом после неудачной шутки.