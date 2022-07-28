28 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Сибиряк из ревности зарезал молодого соперника

Следственный комитет РФ по Омской области возбудил уголовное дело против 55-летнего мужчины. Его обвиняют в убийстве на почве ревности, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Нож. Преступник.
Нож. Преступник.
CC0

По версии следствия, вечером 24 июля после смены на ТЭЦ-5 подозреваемый дождался 42-летнего потерпевшего. Мужчина хотел выяснить отношения, поскольку они оба встречались с 61-летней женщиной.

Вскоре между ними вспыхнула ссора, в результате которой злоумышленник нанес молодому сопернику как минимум восемь ударов ножом и скрылся на своем автомобиле.

Правоохранители опросили около 80 человек из числа друзей, знакомых и коллег убитого. По записям с камер видеонаблюдения они определили автомобиль, а вскоре и его владельца.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ему грозит до 15 лет колонии.

Ранее в Сибири мужчина случайно убил жену стаканом после неудачной шутки.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость