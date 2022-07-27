В Сибири мужчина случайно убил жену стаканом после неудачной шутки

Следственные органы передали в суд дело по обвинению местного жителя в убийстве своей супруги по неосторожности, сообщает пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области.

Как считает следствие, в мае 2022 года 35-летний мужчина толкнул свою жену после того, как она подшутила над ним. Она ударилась о дверь, при этом разбила стеклянный стакан, который находился у нее в руках. Осколок ранил 38-летнюю женщину в шею.

Мужчина попросил соседей вызвать «скорую помощь», до прибытия врачей он зажимал резаную рану на шее супруги. Прибывшие медики лишь смогли зафиксировать смерть потерпевшей.

Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал. Ему предъявили обвинение по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Мужчине грозит до двух лет колонии.

Ранее в Китае мужчину казнили после того, как он поджег свою бывшую жену в прямом эфире.