Сибиряк незаконно вырубил лес на 36 млн рублей

Сибиряк решил запастись древесиной для строительства, чтобы в дальнейшем заработать на ее продаже.
Для этого он с августа 2019 по август 2020 года незаконно приобрел более 50 готовых комплектов документов, которые давали основание для купли-продажи лесных насаждений.
После этого предприниматель поручил третьим лицам вырубить березу, сосну и лиственницу общим объемом более 5,9 тыс. куб. м., которые впоследствии продал.
В результате лесной фонд России получил ущерб на сумму более 36 млн рублей. Сибиряка осудили на 3 года и 10 месяцев колонии общего режима, а также обязали выплатить ущерб в полном размере.
Ранее крупный пожар в алтайском лесничестве едва не добрался до двух поселков.