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Происшествия

Сибиряк ограбил шесть пенсионерок и уехал на Алтай собирать корешки с орешками

В Республике Алтай задержали ранее судимого серийного грабителя из Новосибирска, сообщает сибирское управление МВД на транспорте.

Пенсионерка. Стильная бабушка.
Пенсионерка. Стильная бабушка.
соцсети.

25-летнего житель Новосибирска подозревают в серии ограблений пожилых женщин в мае-июне 2020 года. От правосудия он скрывался в Горном Алтае.

«Злоумышленник нанялся сезонным рабочим в одну из коммерческих организаций, занимающихся заготовками лекарственных растений и кедровых орехов», — рассказали в ведомстве.


В полиции выяснили, что молодой человек причастен к шести грабежам — срывал золотые цепочки и сдавал в ломбард.

Всего сибиряк награбил на 80 тыс. рублей. Примечательно, что из колонии он освободился в конце 2019 года — сидел за 11 грабежей.

Мужчину поместили под стражу. Следствие устанавливает иные эпизоды его преступной деятельности.

Ранее в Новосибирске за двойное убийство осудили жителя Барнаула, которого уже посадили на 25 лет.

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