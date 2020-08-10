Сибиряк ограбил шесть пенсионерок и уехал на Алтай собирать корешки с орешками

В Республике Алтай задержали ранее судимого серийного грабителя из Новосибирска, сообщает сибирское управление МВД на транспорте.

25-летнего житель Новосибирска подозревают в серии ограблений пожилых женщин в мае-июне 2020 года. От правосудия он скрывался в Горном Алтае.

«Злоумышленник нанялся сезонным рабочим в одну из коммерческих организаций, занимающихся заготовками лекарственных растений и кедровых орехов», — рассказали в ведомстве.



В полиции выяснили, что молодой человек причастен к шести грабежам — срывал золотые цепочки и сдавал в ломбард.

Всего сибиряк награбил на 80 тыс. рублей. Примечательно, что из колонии он освободился в конце 2019 года — сидел за 11 грабежей.

Мужчину поместили под стражу. Следствие устанавливает иные эпизоды его преступной деятельности.

Ранее в Новосибирске за двойное убийство осудили жителя Барнаула, которого уже посадили на 25 лет.