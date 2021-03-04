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5 марта
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Происшествия

Сибиряк отравился угарным газом после поездки на каршеринге

35-летний житель Новосибирска Роман Рагозин рассказал, что отравился угарным газом во время поездки на автомобиле Hyundai Solaris, арендованном в сервисе «Делимобиль». Однако в компании заявляют, что машина была исправна, пишет НГС.

Автомобили зимой. Снегопад. Выхлопные газы.
Автомобили зимой. Снегопад. Выхлопные газы.
Михаил Хаустов

Как сообщает издание, утром 26 февраля Роман Рагозин забрал машину с парковки. Уже через несколько минут мужчина почувствовал, что в салоне «запахло выхлопами». Он позвонил в службу поддержки, сообщил о неисправностях авто и заявил, что хочет отказаться от аренды.

Но оператор отказалась прерывать поездку: «только твердила, что нужно припарковать автомобиль в положенном месте». Тогда Роман Рогозин продолжил движение, припарковал автомобиль, после чего завершил аренду.

«Когда я парковал автомобиль, весь салон был завален дымом, я практически вывалился из машины, потому что левое окно не открывалось. Слезы текли и была одышка, я понимал, что уже что-то неладное», — рассказывает новосибирец.

Позже, дома, Роман почувствовал головокружение и тошноту, и решил обратиться к врачу. В тот же день после обследования врач поставил мужчине диагноз «отравление угарным газом легкой степени» .

«Если бы я еще минут 30 находился в автомобиле, то это был бы уже тяжелый случай», — отмечает Рагозин.

В пресс-службе сервиса «Делимобиль» прокомментировали инцидент НГС. В компании сообщили, что после проверки на СТО машина была признана технически исправной. Однако ее пообещали отдать в повторное рассмотрение, чтобы выяснить, могли ли заморозки или ветер повлиять на состояние выхлопной трубы. «С клиентом на связи, изучаем все документы от него. Оценку работы клиентской службы проводим. Все звонки прослушиваем», — заявили в «Делимобиле».

Ранее altapress.ru писал, что такое каршеринг, кто им пользуется и кому ГИБДД хочет запретить эту услугу.

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