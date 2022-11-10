10 ноября
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Происшествия

Сибиряк палкой и ружьем пытался убить возлюбленного бывшей супруги

В Алтайском крае осудили мужчину за покушение на убийство соперника из-за ревности, сообщает СК по региону.

Ружье. Оружие.
Ружье. Оружие.
СС0

Инцидент произошел ночью 1 января 2022 в одном из сел Поспелихинского района.

«40-летний мужчина пришел в дом к своей бывшей супруге и стал выяснять отношения с новым возлюбленным женщины. Взяв палку на веранде, он нанес 34-летнему сопернику удар по голове», — рассказывают в ведомстве.

У пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма.

Но на этом все не закончилось. Придя домой, озлобленный сельчанин схватился за охотничье ружье и вернулся к дому бывшей супруги. В соперника он выстрелил через окно.

Потерпевший выжил, ему оказана медицинская помощь.

Сибиряка отправили на семь лет в колонию строгого режима за «покушение на убийство» и «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия».

Также он обязан выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее сибиряк из-за бутылки спиртного избил продавщицу.

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