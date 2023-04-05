5 апреля
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Происшествия

Сибиряк перевел мошенникам 43 млн рублей

Один из крупнейших случаев телефонного мошенничества произошел в Новосибирской области 4 апреля, сообщает «Интерфакс».

Главное – выманить деньги
Главное – выманить деньги
СС0

За сутки в регионе произошло 23 случая мошенничества, но прокуратуру особенно удивил один.

Уловка классическая: неизвестный связался с пострадавшим через Telegram и представился сотрудником Центробанка.

Злоумышленник сообщил, что обнаружил подозрительные транзакции со счетов сибиряка, которые якобы могут быть использованы для перевода средств экстремистам.

Мужчина поддался на уговоры и перевел со своих счетов 43 млн рублей. Возбудили уголовное дело.

При этом средняя сумма хищений по Сибири — 15 тыс. рублей. Основная активность злоумышленников сосредоточена на «дистанционном банковском обслуживании». Однако если человек передал деньги мошенникам, у банка нет формальных оснований для их возврата.

Ранее стало известно, что мошенники каждую неделю похищают 40−50 млн рублей у сибиряков. Очевидно, этот случай значительно увеличит средние показатели.

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