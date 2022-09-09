Сибиряк поругался с женой и сжег Lada у картофельного поля

Происшествие случилось в Усольском районе Иркутской области, сообщает областной главк МВД.
В ДПС обратился мужчина и рассказал, что у картофельного поля полыхает чей-то автомобиль. На место происшествия приехали экстренные службы, правоохранители.
Полицейские убедились, что пострадавших, кроме сгоревшего автомобиля, нет.
Впоследствии выяснилось, что поджигателю личной собственности 56 лет, он утром поругался с женой, отогнал машину на проселочную дорогу у поля и поджег агрегат отечественного автопрома.
Машина сгорела полностью.
Ведется разбирательство.