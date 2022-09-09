Сибиряк поругался с женой и сжег Lada у картофельного поля

Мужчина сжег автомобиль Lada после ссоры с супругой и пошел «свистя калинку» по своим делам.

Происшествие случилось в Усольском районе Иркутской области, сообщает областной главк МВД.

В ДПС обратился мужчина и рассказал, что у картофельного поля полыхает чей-то автомобиль. На место происшествия приехали экстренные службы, правоохранители.

Полицейские убедились, что пострадавших, кроме сгоревшего автомобиля, нет.

Впоследствии выяснилось, что поджигателю личной собственности 56 лет, он утром поругался с женой, отогнал машину на проселочную дорогу у поля и поджег агрегат отечественного автопрома.

Машина сгорела полностью.

Ведется разбирательство.

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