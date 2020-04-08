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Происшествия

Сибиряк прибил себя гвоздем к асфальту из-за зарплаты

В Орловской области инициирована доследственная проверка по факту невыплаты заработной платы, сообщает региональный СК.

Кошелек, зарплата.
Кошелек, зарплата.
СС0

Инцидент произошел 7 апреля в городе Мценске. 38-летнему мужчине не выплатила зарплату строительная фирма, в которой он работал.

«В результате, он остался без средств к существованию и не может выехать из Орловской области к месту своего жительства», — рассказали в ведомстве.

Сейчас следком устанавливает все обстоятельства произошедшего по данному факту.

Как пишет «Газета Кемерова», мужчина приехал в регион на заработки из Кузбасса. После отказа выплатить зарплату он пошел в парк и прибил к асфальту ногу.

Напомним, ранее красноярский депутат не стесняясь в выражениях раскритиковал обращение президента России Владимира Путина. Особенно досталось части «с сохранением заработной платы».

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