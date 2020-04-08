Сибиряк прибил себя гвоздем к асфальту из-за зарплаты

Инцидент произошел 7 апреля в городе Мценске. 38-летнему мужчине не выплатила зарплату строительная фирма, в которой он работал.
«В результате, он остался без средств к существованию и не может выехать из Орловской области к месту своего жительства», — рассказали в ведомстве.
Сейчас следком устанавливает все обстоятельства произошедшего по данному факту.
Как пишет «Газета Кемерова», мужчина приехал в регион на заработки из Кузбасса. После отказа выплатить зарплату он пошел в парк и прибил к асфальту ногу.
Напомним, ранее красноярский депутат не стесняясь в выражениях раскритиковал обращение президента России Владимира Путина. Особенно досталось части «с сохранением заработной платы».