Сибиряк прибил себя гвоздем к асфальту из-за зарплаты

Инцидент произошел 7 апреля в городе Мценске. 38-летнему мужчине не выплатила зарплату строительная фирма, в которой он работал.

«В результате, он остался без средств к существованию и не может выехать из Орловской области к месту своего жительства», — рассказали в ведомстве.