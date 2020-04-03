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3 апреля

Сибирский депутат раскритиковал обращение Путина не стесняясь в выражениях

Депутат красноярского горсовета и бизнесмен Константин Сенченко прокомментировал обращение президента Владимира Путина к россиянам, пишет «Проспект Мира».

Константин Сенченко, депутат красноярского горсовета и бизнесмен.
Константин Сенченко, депутат красноярского горсовета и бизнесмен.
facebook.com/senchenko.konstantin.

Напомним, Путин обратился 2 апреля к согражданам и объявил о том, что режим вынужденных выходных продлен до конца апреля.

В своем Facebook Сенченко опубликовал видео, в котором рассказал, что ждал введения мер поддержки населения, малого и среднего бизнеса, но этого не произошло.

«Наступила в стране реальная проблема… давайте скажем честно — наступила задница полная. Где наши деньги? Где деньги с Фонда национального благосостояния? Почему деньги не идут людям. Расчитывать на то, что заплатит малый бизнес — это нереально!» — высказал депутат.

Сенченко подчеркнул, что благодаря политике партии и президента «жирка» у небольшого бизнеса давно уже нет, как и денег.

Кошелек, зарплата.
Кошелек, зарплата.
СС0

Многим предпринимателям, по словам сибиряка, уже на следующей неделе нужно платить зарплаты сотрудникам, а платить нечем.

«Давайте прямо говорить — государство нас кинуло. Как будто до этого ничего не платили и государству ничего не отдавали. Государство обязано взять на себя ответственность и часть людей финансировать прямыми платежами. Чтобы малый и средний бизнес мог спокойно передать людей государству временно — на месяц, на два, на три. Чтобы люди получали прямые выплаты из бюджета. К чертовой матери сокращайте все бюджетные расходы. Режьте благоустройства. Без очередного сквера, парка или набережной мы не умрем», — дал советы депутат.

По его мнению, все это необходимо сделать, чтобы потом не увидеть «армию голодных и злых», потерявших бизнес и не получивших зарплату.

При этом Сенченко не отрицает необходимость борьбы с коронавирусом.

«Уважаю наших врачей, они большие молодцы. Но вопрос остается самый главный: „На что жить?“ Можно, конечно, не болеть, но если тебе жрать нечего — извините меня, это что за жизнь-то такая?» — обратился депутат к власти.

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