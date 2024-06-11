Омская транспортная прокуратура начала проверку по факту нарушения законодательства в сфере воздушных перевозок в регионе.

Это произошло после того, как мужчина прилетел за продуктами в магазин на вертолете, указывает "Росбалт".

Летчик использовал четырехместный Robinson Helicopter. Известно, что мужчина вышел из вертолета, купил продукты в магазине и вернулся к транспорту.

Выяснилось, что взлет вертолета осуществлен вне согласованного авиационными властями места, пилотом допущено опасное сближение с линиями электропередачи (ЛЭП).

Ранее источник назвал авиакомпанию, которой принадлежит "таинственный вертолет", забравший пассажира с автобусной остановки на Алтае.

Тогда на федеральной трассе М-52 (Р256) между Барнаулом и Новосибирском автовладельцы стали свидетелями того, как посреди дороги приземлился вертолет. Судя по видео в винтокрылую машину сел человек, после чего вертолет снова взлетел в небо.

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