Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 ноября -10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Сибиряк ради интереса поджег 1500 брикетов чужого сена и созерцал неописуемое зрелище

В Кемеровской области молодой, но уже судимый человек не смог пройти мимо заготовленного на зиму сена для животных, сообщает региональное МВД.

Урожай. Сено.
Урожай. Сено.
СС0

Инцидент произошел в Прокопьевске. Огонь уничтожил 1500 брикетов сена, которые местный фермер заготовил на зиму для животных.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника по «горящим следам» — им оказался ранее судимый 21-летний парень.

«Прогуливаясь в состоянии опьянения он оказался в частном секторе, где увидел большое количество сена и решил его поджечь. Ему было интересно понаблюдать, как оно загорится», — рассказали в ведомстве.

В итоге желание полюбоваться пожаром привело к тому, что сгорело сено стоимостью более 120 тыс. рублей.

Неизвестно, насколько зрелище вдохновило парня, но за «умышленное уничтожение или повреждение имущества» ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее на Алтае любовная драма закончилась поджогом 98 центнеров сена: мужчина уехал на сбор шишек в тайгу, там узнал про измены супруги и вернулся домой «с факелом».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость