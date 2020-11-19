Сибиряк ради интереса поджег 1500 брикетов чужого сена и созерцал неописуемое зрелище

В Кемеровской области молодой, но уже судимый человек не смог пройти мимо заготовленного на зиму сена для животных, сообщает региональное МВД.

Инцидент произошел в Прокопьевске. Огонь уничтожил 1500 брикетов сена, которые местный фермер заготовил на зиму для животных.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника по «горящим следам» — им оказался ранее судимый 21-летний парень.

«Прогуливаясь в состоянии опьянения он оказался в частном секторе, где увидел большое количество сена и решил его поджечь. Ему было интересно понаблюдать, как оно загорится», — рассказали в ведомстве.

В итоге желание полюбоваться пожаром привело к тому, что сгорело сено стоимостью более 120 тыс. рублей.

Неизвестно, насколько зрелище вдохновило парня, но за «умышленное уничтожение или повреждение имущества» ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее на Алтае любовная драма закончилась поджогом 98 центнеров сена: мужчина уехал на сбор шишек в тайгу, там узнал про измены супруги и вернулся домой «с факелом».