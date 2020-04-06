Сибиряк с лопатой и криками «коронавирус» ломал все автобусы подряд на дороге

Мужчина вел себя агрессивно и повредил нескольких автобусов. За происходящим наблюдала компания молодых людей, которые подначивали хулигана и снимали происходящее на видео.
Лопатой кемеровчанин расчищал дорогу от транспортных средств. При этом больше всего агрессию вызывал общественный транспорт.
«Коронавирус! Куда ты ломишься?» — кричал сибиряк и проводил «профилактические меры» по недопущению распространения «инфекции».
В итоге пострадали несколько транспортных средств. В основном разбиты лобовые стекла, некоторые отделались поломанными «дворниками».
Ранее сообщалось, что россияне массово скупают алкоголь, считая его «микстурой против коронавируса«