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Происшествия

Сибиряк с лопатой и криками «коронавирус» ломал все автобусы подряд на дороге

В Кемерове мужчина с лопатой кидался на общественный транспорт, пишет «Новокузнецк42».

Мужчина с лопатой ломал автобусы. Кемерово.
Мужчина с лопатой ломал автобусы. Кемерово.
кадр из видео

Мужчина вел себя агрессивно и повредил нескольких автобусов. За происходящим наблюдала компания молодых людей, которые подначивали хулигана и снимали происходящее на видео.


Лопатой кемеровчанин расчищал дорогу от транспортных средств. При этом больше всего агрессию вызывал общественный транспорт.

«Коронавирус! Куда ты ломишься?» — кричал сибиряк и проводил «профилактические меры» по недопущению распространения «инфекции».

В итоге пострадали несколько транспортных средств. В основном разбиты лобовые стекла, некоторые отделались поломанными «дворниками».

Ранее сообщалось, что россияне массово скупают алкоголь, считая его «микстурой против коронавируса«

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