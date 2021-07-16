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Происшествия

Сибиряк с ножом пытался убить водителя автобуса, пассажиров и себя

В Красноярском крае возбудили дело после нападения на водителя и пассажиров междугороднего автобуса, сообщает региональное МВД.

Нож.
Нож.
altapress.ru

Инцидент произошел 15 июля в автобусе, направлявшемся из Красноярска в Минусинск.

«33-летний мужчина по неустановленным причинам нанес ножевые ранения двум пассажирам, 29-летнему мужчине и 41-летней женщине, а также причинил телесные повреждения 51-летнему пассажиру. Кроме того, ударил ножом 50-летнего водителя. После остановки автобуса нанес ножевое ранение самому себе», — рассказали в ведомстве.

Двух пассажиров с ножевыми ранениями госпитализировали, водителю и побитому пассажиру назначили амбулаторное лечение.

«Подозреваемый находится в реанимации», — добавили в МВД.

Как уточняет «Интерфакс-Сибирь», пострадавших прооперировали в Новоселовской райбольнице — угрозы жизни нет, они находятся в стационаре.

Возбудили дело по признакам «умышленного причинения тяжкого вреда здоровью». Если нападавший выживет, то ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Барнауле пассажиры напали на таксиста и перерезали ему горло, мужчину спас второй подбородок.

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