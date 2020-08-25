Сибиряк с ножом преследовал мужчину с дочкой от детсада до лифта на улице Дружбы

Жители столицы Кемеровской области рассказали в соцсетях про мужчину с ножом, который преследовал их на улице, пишет « Газета Кемерова ».

Неизвестный в капюшоне следил за мужчиной с ребенком, рассказала мать девочки.

«Сегодня на моего мужа и ребенка было совершено нападение с применением холодного оружия — ножа. Данный человек преследовал нас от детского сада и до самого дома. Фото и видео предоставили сотрудникам полиции», — написала женщина.

Она уточнила, что супруг держал дверь, пока девочка убежала, чтобы вызвать лифт. Инцидент произошел на улице Дружбы.



В региональном МВД рассказали подробности инцидента, а также сообщили об установлении личности преследователя.

«Им оказался 29-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной и административной ответственности. В настоящее время с задержанным работают полицейские», — отметили в ведомстве.

Полиция проверяет все обстоятельства произошедшего: по результатам примут решение в соответствии с законодательством.

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