Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 августа 19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

В Новосибирске неизвестные похитили человека и увезли его на черном авто без номеров

В центре Новосибирска неизвестные избили прохожего, насильно посадили в автомобиль марки Infiniti и увезли, сообщают в паблике «Инцидент Новосибирск».

Кулак, удар.
Кулак, удар.
СС0

Инцидент произошел вечером 24 августа — на ул. Советской, напротив дома № 20.

По словам очевидцев, автомобиль был черного цвета и без госномеров.

«В полицию поступило сообщение о том, что у дома по улице Советской неизвестные сажают гражданина в автомобиль», — рассказали региональном МВД.

Сотрудники полиции проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств.

Напомним, похожий случай произошел в Новосибирске в конце июня — двое неизвестных избили мужчину, запихали его в багажник и увезли. Нападение попало на видео.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость