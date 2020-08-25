В Новосибирске неизвестные похитили человека и увезли его на черном авто без номеров

Инцидент произошел вечером 24 августа — на ул. Советской, напротив дома № 20.
По словам очевидцев, автомобиль был черного цвета и без госномеров.
«В полицию поступило сообщение о том, что у дома по улице Советской неизвестные сажают гражданина в автомобиль», — рассказали региональном МВД.
Сотрудники полиции проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств.
Напомним, похожий случай произошел в Новосибирске в конце июня — двое неизвестных избили мужчину, запихали его в багажник и увезли. Нападение попало на видео.