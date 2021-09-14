Сибиряк совершил двойное убийство после шахматной партии

По данным следствия, вечером 12 сентября двое мужчин решили сыграть в шахматы в подъезде одного из домов по улице Волжской в Красноярске.

К ним присоединились обвиняемый и его сожительница, проживавшие в этом же подъезде.

В ходе очередной партии игры между обвиняемым и одним из мужчин возник конфликт из-за того, что мужчина проявил внимание к его сожительнице. Злоумышленник взял нож и нанес потерпевшим смертельные ножевые ранения, пишет Тайга.инфо.

Один из потерпевших скончался на месте происшествия, другой в больнице.