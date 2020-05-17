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17 мая 27°C

Сибиряк так гнал по городу, что пробил ограждение и свалился в яму для коммунальных работ

В Кемерове в субботу поздно вечером, 16 мая, автомобиль провалился в яму на Молодежном проспекте, пишет «Газета Кемерова».

ДТП в Кемерове.
ДТП в Кемерове.
кадр из видео.

Инцидент, попавший в объектив дорожных камер, произошел в 23:43 вечера. Машина пробила ограждение и провалилась в яму, выкопанную для коммунальных работ.


На кадрах видно, что машина едет по пустому проспекту, после ударяется о край ямы и проваливается. При этом участок огорожен барьерами и сигнальными лентами, а также стоят предупреждающие временные дорожные знаки.

По словам очевидцев, водитель остался жив. На месте работали сотрудники полиции и медики.

«36-летний водитель автомобиля SEAT Ibiza не выбрал соответствующую временным и дорожным условиям скорость. В результате машина оказалась в яме, которая была выкопана на проезжей части в связи с проведением коммунальных работ и была оборудована дорожными знаками. Автомобилист с травмами различной степени тяжести госпитализирован», — сообщили в региональном МВД.

Напомним, в Барнауле примерно в это же время произошло жесткое ДТП с участием «скорой», в результате медики на своем транспорте перевернулись несколько раз.

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