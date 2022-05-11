Сибиряк убил бабушку и вывез в лес на машине, подозрительно полегчавшей на посту весового контроля

В Иркутской области 39-летний мужчина предстанет перед судом за убийство 81-летней пенсионерки, сообщает региональный СК.

В Иркутской области мужчина убил бабушку и на машине вывез тело в лес.

Убийство произошло в конце января 2022 года в деревне Куда, где мужчина проживал вместе бабушкой и ухаживал за ней.

Сибиряк из неприязни убил родственницу, вывез тело в лес, а после заявил в полицию об исчезновении.

«В начале февраля в полицию поступило заявление о безвестном исчезновении 81-летней женщины. Полицейские и волонтеры сутки искали пропавшую, проверяя территорию населенного пункта, дороги, поля и лесной массив», — рассказали в ведомстве.

Тело обнаружили в лесу рядом с Александровским трактом. С места преступления изъяли доказательства.

Ключевой момент

Удалось установить, что вечером 30 января мужчина проезжал пост весового контроля — автомобиль зафиксировала камера наблюдения.

«Вес автомобиля на обратном пути стал легче приблизительно на вес тела потерпевшей», — подчеркнули в СК.

Таким образом следователи поняли, что обвиняемый причастен к смерти пожилой женщины. Догадки подтвердил осмотр автомобиля и дома.

Ранее на Алтае женщина зарезала мужа в Новый год, а сын-подросток отвез тело в лес и закопал.