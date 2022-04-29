29 апреля
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Жизнь

На Алтае женщина зарезала мужа в Новый год, а сын-подросток отвез тело в лес и закопал

В Алтайском крае многодетную мать будут судить за убийство отца своих детей, замаскированном под безвестное исчезновение, сообщает региональный СК.

Кровь. Нож. Убийство
Кровь. Нож. Убийство
СС0

Инцидент произошел в новогоднюю ночь в одном из сел Первомайского района, где 47-летняя женщина проживала с мужем и четырьмя несовершеннолетними детьми.

«Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал высказывать угрозы супруге, демонстрируя при этом нож. В ходе ссоры женщина выхватила нож и нанесла 12 ранений в жизненно-важные органы, от которых потерпевший скончался на месте», — рассказали в ведомстве.

Сельчанка испугалась и решила спрятать тело, замаскировав преступление под безвестное исчезновение.

Она попросила несовершеннолетнего сына отвезти тело отца в лес и закопать в снегу.

«Спустя несколько недель тело было найдено, а женщина призналась в содеянном, мотивировав свои действия тем, что сожитель постоянно избивал ее, а в день убийства она испугалась за свою жизнь», — отметили в СК.

Дело направили в суд. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы за убийство.

Ранее другая жительница Алтая убила супруга в убойном пункте.

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