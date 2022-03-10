Жительница Алтая убила супруга в убойном пункте

В Алтайском крае женщина почувствовала неприязнь к супругу и зарезала его на рабочем месте, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел ночью 6 марта в поселке Поспелихинский.

«Утром в помещении бытовки здания убойного пункта было обнаружено тело 59-летнего сторожа с множественными колото-резаными ранениями тела. При этом на месте не было следов и орудия преступления», — рассказали в ведомстве.

К вечеру этого же дня правоохранители вышли на след 50-летней супруги погибшего.

Выяснилось, что накануне убийства женщина пришла к мужу на работу и начала одна пить алкоголь.

«В ходе произошедшего конфликта на почве личных неприязненных отношений женщина причинила ножевые ранения супругу. Избавившись от следов своего присутствия и спрятав нож, она скрылась с места происшествия», — уточнили в СК.

Сельчанку заключили под стражу. Ей грозит до 15 лет лишения свободы за убийство.

Ранее сообщили про жительницу Красноярского края, у которой четыре дня прошли так: выпила, зарезала приятеля, выпила, порезала сожителя, арестована.