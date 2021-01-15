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Происшествия

Сибиряк укусил подростка за отказ порадовать его сигареткой

В Томске задержали мужчину, подозреваемого в нападении на 16-летнего подростка, сообщает сибирское управление МВД на транспорте.

Мужчина побил подростка за отказ дать закурить.
Мужчина побил подростка за отказ дать закурить.
кадр из видео.

Инцидент произошел в Томске на привокзальной площади. К полицейским подошел подросток и рассказал о нападении на него.

Молодой человек приехал из Кемеровской области и обучался на первом курсе одного из томских профессиональных учебных заведений.

«Во время прогулки по городу подошел мужчина и попросил закурить. Услышав отказ, злоумышленник начал оскорблять нецензурной бранью, а затем спровоцировал драку», — пояснили в ведомстве.

«Пристал человек с просьбой дать закурить. Я ответил, что не курю. Он обиделся, поскольку, наверное, все люди должны курить. Завязалась драка. Он укусил, видимо бешеный», — рассказал подросток.

Полицейские задержали подозреваемого — им оказался местный житель, которого ранее привлекали к уголовной ответственности за насилие в отношении представителя власти.

Теперь мужчине грозит до 2 лет лишения свободы за драку с подростком.

Ранее в Новосибирске подросток впал в кому после конфликта с агрессивным продавцом красок.

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