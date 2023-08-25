Сибиряк уснул на рельсах под проходящим поездом и даже не пострадал

Местный житель, хорошо посидев вечером и выпив большое количество спиртного, возвращался ночью. Силы покинули его раньше, чем он успел дойти до дома, и мужчина прилег на железнодорожные пути - там и уснул.
Проезжающий в это время состав не успел остановиться и наехал на спящего. Однако мужчина остался в полном порядке - нависший над ним поезд только разбудил его.
Ошеломленного жителя достал из под вагона разгневанный машинист.
Мужчину привели в чувства и вызвали скорую помощь, а также правоохранителей. Госпитализация сибиряку не потребовалась, его доставили в отделение полиции.
Ранее сибиряк похитил 17 млн рублей из сейфа тещи и потратил все деньги на проституток.