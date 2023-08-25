Сибиряк уснул на рельсах под проходящим поездом и даже не пострадал

Житель села Баган в Новосибирской области уснул прямо на рельсах и проснулся только тогда, когда над ним проходил поезд. Об этом сообщает Vn.ru.

Местный житель, хорошо посидев вечером и выпив большое количество спиртного, возвращался ночью. Силы покинули его раньше, чем он успел дойти до дома, и мужчина прилег на железнодорожные пути - там и уснул.

Проезжающий в это время состав не успел остановиться и наехал на спящего. Однако мужчина остался в полном порядке - нависший над ним поезд только разбудил его.

Ошеломленного жителя достал из под вагона разгневанный машинист.

Мужчину привели в чувства и вызвали скорую помощь, а также правоохранителей. Госпитализация сибиряку не потребовалась, его доставили в отделение полиции.

Ранее сибиряк похитил 17 млн рублей из сейфа тещи и потратил все деньги на проституток.