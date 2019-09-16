Сибиряк устроил взрыв в мусоропроводе многоэтажки

В жилом доме Красноярска прогремел взрыв. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался местный житель, который вылил ведро бензина в мусоропровод и поджег его, пишет Тайга.Info.

Хлопок произошел в подъезде жилого дома на улице Аральская в Красноярске. 37 человек эвакуированы, никто не пострадал, сообщили в краевом управлении МВД.

«По подозрению в совершении преступления задержан местный житель 1980 года рождения. По предварительным данным, мужчина вылил в ствол мусоропровода ведро бензина, а затем бросил зажженную спичку, — рассказали в ведомстве. — По его словам, таким образом он хотел его прочистить».

Из-за взрыва повреждены пять автомобилей, в некоторых квартирах выбиты окна и балконные рамы. Полиция завела дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества).