Сибиряк впал в кому в душном самолете

Житель Красноярска впал в кому в самолете.

Это произошло в Бангкоке.

Борт вывели на взлетно-посадочную полосу. Однако при осмотре техработники обнаружили неисправность. Самолет вернули на стоянку.

Пассажирам пришлось несколько часов сидеть в душном самолете, указывает tvknews.ru. И лайнер открыли после того, как пассажиры стали падать в обмороки. По их словам, вентиляция не работала. Нескольких туристов доставили в больницу. В авиакомпании «Аэрофлот» утверждают, что вентиляция была исправна.

У одного из пассажиров тайские медики зафиксировали остановку сердца. «Мотор» запустили. Но уже проведено несколько операций.

Тайские медики выставили мужчине счет в 1 300 000 бат (более 3 млн рублей), а далее каждый день пребывания в палате интенсивной терапии будет стоит 300 000 бат (порядка 750 тыс. рублей).

Рейс выполнял рейс Бангкок — Красноярск.

Ранее сразу двум россиянам стало плохо в самолете. Борт пришлось посадить в Ташкенте. У авиакомпании был рейс из Бангкока в Екатеринбург.

Мужчине стало плохо в самолете, экипаж принял решение экстренно садиться в Ташкенте. 59-летнего пассажира пришлось госпитализировать, у него случился инфаркт.

Его супруга осталась на борту и решила лететь дальше в Екатеринбург. Мужчину доставили в республиканскую ташкентскую больницу.

Спустя час самолет снова решил взлететь, но ему опять помешали. Еще одной пассажирке стало плохо, ее тоже госпитализировали.

Самое важное - в нашем Telegram-канале