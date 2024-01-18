Сибиряк врезался в патрульную машину, чтобы спастись от бандитов

Мужчина пострадал от вымогателей, приехав на свидание с новой знакомой.

С ней он познакомился в мессенджере. Он приехал на свидание, но к нему в машину подсели двое неизвестных. Они попросили подвезти их за тысячу рублей. Потом один из них приставил к шее водителя нож и потребовал отдать все деньги.

У водителя при себе наличных не было, и грабители заставили его ехать к банкомату, указывает Газета.Ru.

Во время поездки сибиряк заметил патрульную машину ППС, врезался в нее на полном ходу. Таким образом он решил попросить полицейских о помощи.

Всех участников ДТП доставили в отдел полиции для разбирательства.

При допросе выяснилось, что один из "пассажиров" пригласил ухажера на встречу со своей знакомой. Более того, в арсенале оказались два подобных преступления, связанных с грабежом.

Его отправили под стражу, где он дожидается решения суда.

Ранее водитель с ножом напал на мужчину, но порезал себя и умер.

Инцидент произошел в Нью-Йорке. Полицейские обнаружили 21-летнего молодого человека мертвым в его автомобиле и начали расследование по статье «Убийство».

Вскоре правоохранители выяснили, что погибший сам ранил себя в ходе дорожного конфликта с другим водителем.

Выяснилось, что мужчина достал нож, ударил им 35-летнего оппонента, но случайно попал в себя и попытался скрыться. За рулем авто он потерял сознание и столкнулся с фонарным столбом, где его позже нашли мертвым.

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