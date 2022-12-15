15 декабря
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Происшествия

Водитель с ножом напал на мужчину, но порезал себя и умер

Водитель напал на другого автомобилиста с ножом, но случайно ранил сам себя и погиб, сообщает CBC News.

Автомобиль. Мужчина за рулем.
Автомобиль. Мужчина за рулем.
СС0

Инцидент произошел в Нью-Йорке. Полицейские обнаружили 21-летнего молодого человека мертвым в его автомобиле и начали расследование по статье «Убийство».

Вскоре правоохранители выяснили, что погибший сам ранил себя в ходе дорожного конфликта с другим водителем.

Выяснилось, что мужчина достал нож, ударил им 35-летнего оппонента, но случайно попал в себя и попытался скрыться, пишет Газета.Ru.

За рулем авто он потерял сознание и столкнулся с фонарным столбом, где его позже нашли мертвым.

Ранее мужчина в алкогольном опьянении попал в ДТП и снес столб.

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