Сибиряк задержан по делу об убийстве порноактрисы Анастасии Гришман

«В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального управления МВД по подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1998 года рождения, уроженец Омской области», — говорится в сообщении ведомства.
Тело Гришман с ножевыми ранениями шеи обнаружили по месту жительства в Петербурге, где она проводила пикантные съемки вместе со своим бойфрендом. Последний и стал главным подозреваемым.
Подробности задержания сибиряка не приводятся. По неподтвержденным данным агентства, он уже дал признательные показания. В релизе следствия об этом не сообщается.
Правоохранительные органы проводят все необходимые следственные действия. В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске завершилось расследование в отношении 40-летнего мужчины, который в алкогольном опьянении убил своего 44-летнего знакомого.