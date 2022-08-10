Сибиряк задержан по делу об убийстве порноактрисы Анастасии Гришман

Уроженец Омской области задержан по подозрению в убийстве 26-летней порноактрисы и блогера Анастасии Грашман. Информация о поимке предполагаемого преступника опубликована на сайте ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, но имя жертвы не называется. Как пишет РИА Новости , речь идет именно о деле Гришман.

«В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального управления МВД по подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1998 года рождения, уроженец Омской области», — говорится в сообщении ведомства.

Тело Гришман с ножевыми ранениями шеи обнаружили по месту жительства в Петербурге, где она проводила пикантные съемки вместе со своим бойфрендом. Последний и стал главным подозреваемым.

Подробности задержания сибиряка не приводятся. По неподтвержденным данным агентства, он уже дал признательные показания. В релизе следствия об этом не сообщается.

Правоохранительные органы проводят все необходимые следственные действия. В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске завершилось расследование в отношении 40-летнего мужчины, который в алкогольном опьянении убил своего 44-летнего знакомого.